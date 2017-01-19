Житель Башкирии отправлен в колонию за уклонение от исправительных работ

Туймазинская межрайонная прокуратура поддержала представление уголовно-исполнительной инспекции о замене наказания 28-летнему мужчине.

В декабре 2015 года местный житель был осужден за незаконное хранение наркотиков к году исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов от заработка. Осужденный допускал нарушения порядка и условий отбывания наказания и не являлся по вызову в инспекцию.

За это суд сменил приговор на лишение свободы в колонии-поселении сроком на два с половиной месяца, сообщает Туймазинская межрайонная прокуратура.