Прокуратура Калининского района Уфы оставила без прав восьмерых наркоманов

Восемь горожан лишились водительского удостоверения после проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» люди, страдающие наркоманией, не могут иметь водительского удостоверения. Несоответствие было выявлено у восьмерых уфимцев – они состояли на учете в городском психоневрологическом диспансере с диагнозом «наркомания» и в то же время имели права.

Прокурор обратился в суд с требованием прекратить действия прав данных лиц. Суд удовлетворил требование, наркоманы лишены прав, сообщает прокуратура Калининского района Уфы.