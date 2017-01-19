В Нефтекамске взят под стражу начальник уголовного розыска

Майор полиции в Нефтекамске обвиняется в превышении должностных полномочий

Верховный суд РБ после повторного рассмотрения удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении под стражу начальника угрозыска отдела МВД по Нефтекамску Ильвира Сагитова. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета СУ по республике.

По ее данным, в ноябре 43-летний житель Нефтекамска был доставлен в опорный пункт № 6. Сотрудники полиции обвиняли его в краже айфона и похищении человека. До обеда следующего дня они принуждали задержанного дать признательные показания, применяя физическое насилие и спецсредства.

После того, как мужчина был отпущен, медики констатировали у него телесные повреждения, не влекущие вреда здоровью. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

В ходе его расследования сотрудники ОВД повторно задержали потерпевшего, а также свидетеля по делу. Их обвинили в грабеже и подвергли аресту. Верховный суд тогда признал эту меру пресечения необоснованной.

В данный момент бригада следственного комитета РБ продолжает устанавливать детали происшедшего. В ОВД "Нефтекамский" до окончания расследования от комментария для "РБ" отказались. В то же время некоторые нефтекамцы утверждают, что побои и другие противоправные действия сотрудниками полиции в этом ОВД применялись неоднократно.