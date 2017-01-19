Госавтоинспекция Уфы рекомендует не выезжать из столицы

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не выезжать за пределы города.

Если вы все же решились покинуть город, то рекомендуется быть особо внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и торможений.

Кроме того, транспорт следует парковать согласно правилам, не мешая работе коммунальной техники.

Пешеходам также рекомендуется быть предельно внимательными, переходить дорогу только в положенных местах, предварительно убедившись в безопасности перехода.