Жительницу Башкирии оштрафовали за ложный донос на брата

Стерлибашевский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней женщины.

В ноябре прошлого года пьяная женщина в ходе ссоры с братом не удержала равновесие и упала, ударившись головой о спинку кровати. После этого она подала в полицию заявление о том, что брат несколько раз ударил ее по голове.

По результатам проверки в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины было отказано. Зато было возбуждено уголовное дело в отношении его сестры.

Суд признал женщину виновной в совершении заведомо ложного доноса и оштрафовал на пять тысяч рублей, сообщается на сайте Верховного суда РБ.