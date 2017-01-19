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20.01.17 | 12:31 НОВОСТИ | Архив новостей
Жительницу Башкирии оштрафовали за ложный донос на брата
Стерлибашевский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней женщины.
В ноябре прошлого года пьяная женщина в ходе ссоры с братом не удержала равновесие и упала, ударившись головой о спинку кровати. После этого она подала в полицию заявление о том, что брат несколько раз ударил ее по голове.
По результатам проверки в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины было отказано. Зато было возбуждено уголовное дело в отношении его сестры.
Суд признал женщину виновной в совершении заведомо ложного доноса и оштрафовал на пять тысяч рублей, сообщается на сайте Верховного суда РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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