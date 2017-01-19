Скот ишимбайского фермера съел и продал его работник

Владелец фермерского хозяйства, вернувшись из поездки, обнаружил исчезновение 42 животных, сообщают в пресс-службе МВД республики.

По версии следствия, ишимбайский фермер нанял мужчину вместе с сожительницей и пасынком для того, чтобы те присмотрели за его хозяйством на время отъезда. Однако за два месяца отсутствия владельца, работники похозяйничали на славу.

Фермер не досчитался четырех быков, шестнадцати телят и более двадцати баранов.

Полицейские выяснили, что работник вместе с семьей покинул территорию Ишимбайского района. Сделал он это заблаговременно, чтобы избежать встречи с хозяином и стражами порядка.

Вскоре сотрудники ишимбайской полиции установили местонахождение подозреваемого. Оказалось, он вместе с семьей перебрался в Уфу и трудился там на овощной базе. После задержания мужчина признался, что часть животных продал таксистам и жителям ближайших сел. А несколько животных он съел вместе с супругой и пасынком.