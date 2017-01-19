Уфимцу дали год колонии за найденные у клумбы наркотики

Кировский райсуд столицы признал 33-летнего мужчину виновным по статье «незаконное хранение наркотических веществ».

В августе прошлого года полицейские при личном досмотре изъяли у горожанина 0,42 грамма наркотика. По словам задержанного, запрещенные вещества он нашел на улице возле клумбы и оставил их у себя.

Подсудимый признал вину. С учетом того, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и в момент задержания находился на условном сроке, суд назначил ему год и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Кировского района Уфы.