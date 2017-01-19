В Бижбулякском районе не удалось спасти двухлетнего ребёнка, пострадавшего в ДТП

19.01.17 Сегодня православные Башкирии празднуют Крещенье Господне

19.01.17 В Уфе пройдут соревнования по маунтинбайку

19.01.17 Башкортостан возобновил телевещание в Челябинской области

19.01.17 В Башкирии билет на электричку можно купить через онлайн-сервис «Пригород»

19.01.17 Автомобилисты Уфы намерены подать иск против дорожников из-за колейности

19.01.17 Семья из Уфы стала победителем на всероссийском конкурсе «Семья года»

19.01.17 В Башкирии перед судом предстанет бывший начальник районной ГИБДД

19.01.17 Башкирские юные музыканты стали лауреатами во всех возрастных категориях в межрегиональном конкурсе

19.01.17 В Башкирии компания задолжала работникам 54 миллиона рублей зарплаты