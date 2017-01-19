В уфимской Черниковке вместо ветхих двухэтажек построят новый жилой комплекс

Снос ветхих двухэтажных домов и строительство на их месте современного жилого комплекса запланированы в уфимской Черниковке в квартале, ограниченном улицами Кремлёвской, Борисоглебской, Кольцевой, Пекинской и Коммунаров.

Как рассказали в пресс-службе горсовета Уфы, здесь будут построены двенадцать домов от 7 до 25 этажей. Общая площадь проектируемого жилого фонда – 122 тысячи квадратных метров. На свободной территории квартала запроектированы механизированные парковки на 2 тысячи 400 мест.

Проект предусматривает сохранение уже имеющихся здесь пятиэтажных и девятиэтажных домов, трех детских садов, школы № 79, а также благоустройство и озеленение территории. Школу планируется расширить, в результате чего она сможет принять до 1 тысячи 100 учащихся.