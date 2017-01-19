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19.01.17 | 14:36 НОВОСТИ | Архив новостей
В Аскинском районе школьница провалилась в люк. Сотрудники школы наказаны
Прокуратура Аскинского района проверила жалобу местной жительницы по поводу травмы, полученной ее ребенком в школе, сообщила пресс-служба прокуратуры РБ.
В ходе проверки установлено, что в ноябре прошлого года сотрудники школы оставили незапертым напольный люк, ведущий из коридора в подвал здания.
Второклассница во время перемены упала в проем с двухметровой высоты. С черепно-мозговой травмой она была госпитализирована в больницу.
Прокуратура внесла в адрес начальника отдела образования представление, по результатам рассмотрения которого директор школы, его заместитель и два педагога наказаны в дисциплинарном порядке. Директор также привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тыс рублей.
Кроме того, прокурор района в судебном порядке потребовал взыскать с учебного заведения компенсацию материального и морального вреда. Ход дела находится на контроле ведомства.
Автор: Елена ШАРОВА
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