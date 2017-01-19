"Resbash"-В Аскинском районе школьница провалилась в люк. Сотрудники школы наказаны
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19.01.17 14:36
В Аскинском районе школьница провалилась в люк. Сотрудники школы наказаны
19.01.17 14:16
В Уфе сбытчики амфетамина получили по одиннадцать лет колонии
19.01.17 14:09
Водитель, виновный в гибели подростка в Башкирии, приговорён к трём годам колонии
19.01.17 14:03
Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Уфе
19.01.17 13:49
В Башкирии двухлетний ребёнок после ДТП попал в реанимацию
19.01.17 13:18
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак начал борьбу за чистоту русского языка в команде
19.01.17 13:05
Биатлонист Эдуард Латыпов вошёл в состав сборной РФ на зимнюю Универсиаду-2017
19.01.17 12:50
Игрок «Уфы-м» Данила Емельянов забил гол в ворота сверстников из Молдовы
19.01.17 12:39
Сегодня в Уфе пройдет первый в истории Матч звёзд Женской хоккейной лиги
19.01.17 12:28
«Уфу» покинул полузащитник Семён Фомин
19.01.17 11:27
В Башкирии у «чёрного лесоруба» конфисковали бензопилу
19.01.17 11:20
В Уфе пройдут соревнования по маунтинбайку
19.01.17 11:19
В Фёдоровском районе завышали цены на детское питание
19.01.17 11:03
Прокуратура Кировского района Уфы подала запрос на блокировку 150 сайтов
19.01.17 08:29
"Салават Юлаев" проиграл в овертайме "Ак Барсу" - 5:6
18.01.17 21:23
В Башкирии будет осуждён бывший "главный по дорогам" Калтасинского района
18.01.17 17:04
В Уфе задержаны сбытчики крупной партии «синтетики»
18.01.17 15:40
В Башкирии объявили о приёме документов на бесплатное ЭКО
18.01.17 15:31
В Башкирии социальные проекты поощрят мини-грантами
18.01.17 15:17
В Салавате прокуратура обязала управляющие компании составить планы по энергосбережению
18.01.17 15:13
Bosch отзывает 4700 газовых плит
18.01.17 14:59
Нефтяная компания заплатит за гибель работника из Башкирии 4,6 млн рублей
18.01.17 14:49
Уфимка предстанет перед судом за попытку подкупа пристава
18.01.17 14:49
В Башкирии появились пять уникальных автомобилей для ремонта теплосетей
18.01.17 14:44
Уфимское ЖЭУ обязали заплатить налоги
18.01.17 14:39
В Уфе открылся конкурс «Учитель года»
18.01.17 14:38
В Уфе из парка имени Якутова украли часть иллюминации
18.01.17 14:24
«Урал-батыр» помог мигрантам освоиться в Башкортостане
18.01.17 14:21
Житель Татарии совершил налёты на два офиса микрозаймов в Стерлитамаке
18.01.17 14:02
В Башкирии «Хендай» въехал в «Калину», погиб пассажир
18.01.17 13:42
В Уфе отравившиеся посетители взыскали с ресторана 150 тысяч рублей
18.01.17 12:10
В Уфе прошло республиканское юношеское первенство по греко-римской борьбе
18.01.17 11:53
«Уфа» на Кипе проиграла контрольный матч румынскому «Клужу»
18.01.17 11:44
В Уфе открылось учреждение для поддержки вышедших из колоний
18.01.17 11:41
Башкирские бадминтонисты выиграли международный турнир в Таллине
18.01.17 11:20
В Башкирии около 2,5 тысячи заключенных вышли на волю досрочно в 2016 году
18.01.17 11:09
Благородных оленей в Башкирии станет больше
18.01.17 11:05
В Куюргазинском районе пенсионер погиб в результате наезда BMW
18.01.17 10:26
В Башкирии жители переплатили за услуги ЖКХ 42 миллиона рублей
18.01.17 10:25
Семёновы из Уфы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года»
18.01.17 10:15
Балерина из Уфы стала героиней российского телесериала
18.01.17 09:55
В Башкирии за прошлый год в ДТП погибли 516 человек
18.01.17 09:39
Житель республики получил мазь вместо телефона
18.01.17 08:53
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Казани с "Ак Барсом"
17.01.17 17:43
Житель Башкирии зарезал собутыльника за то, что тот не «проставился»
17.01.17 17:30
Первое заседание Госсобрания республики состоится 26 января
17.01.17 16:44
В Баймакском районе вор золото перепутал с бижутерией
17.01.17 16:43
В Бирске в двадцать третий раз зажгут «Крещенские морозы»
17.01.17 14:47
В Австрии отметили высокий туристский потенциал Башкирии
17.01.17 14:47
В Уфе работник нефтяной компании предстанет перед судом за получение пособия по безработице
17.01.17 14:36
В Уфе открывается фотовыставка Фаиля Абсатарова «Сахалин. Башкортостан. Транзит»
17.01.17 14:35
В Башкирии активисты ЛДПР взялись за лопаты
17.01.17 13:58
Уфимец выбрался из леса в районе бульвара Славы лишь с помощью спасателей
17.01.17 12:19
В Уфе могут ещё раз продлить школьные каникулы
17.01.17 12:14
В Октябрьском в столкновении трёх машин пострадали два человека
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