В Башкирии из школы эвакуировали 800 детей из-за распыленного газа. Есть пострадавшие

Сегодня в одной из школ города Кумертау школьники распылили по коридорам газ из баллончика для самообороны, сообщила пресс-служба следственного комитета РФ по РБ.

800 детей были эвакуированы, девять обратились за медицинской помощью, затем были отпущены домой.

Следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительно выяснено, что газовый баллончик принесли и распылили ученики этой школы, личности которых сейчас устанавливаются. В следкоме отметили, что решать, когда школу откроют для занятий, будет минздрав и Роспотребнадзор республики.