В Уфе сбытчики амфетамина получили по одиннадцать лет колонии

Ленинский райсуд столицы вынес приговор в отношении 26-летнего Ибрагима Мамедова, 23-летнего Азата Гареева и 33-летнего Ильи Ерина, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Гареев и Мамедов изготавливали на съемной квартире синтетический наркотик, ингредиенты для которого приобрели по интернету. В январе прошлого года они сбыли Ерину более пяти граммов амфетамина, после чего их задержали полицейские.

При личном досмотре и обыске у наркоторговцев изъяли около 30 граммов амфетамина, посуду, перчатки и другие приспособления для его приготовления, электронные весы и пакетики для фасовки доз.



Суд приговорил Мамедова к одиннадцати с половиной годам лишения свободы, Гареева к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ерин получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.