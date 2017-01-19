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19.01.17 | 13:49 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии двухлетний ребёнок после ДТП попал в реанимацию
Авария произошла сегодня, 19 января на автодороге Бижбуляк – Приютово, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.
Около десяти часов утра 30-летняя уфимка, управляя автомобилем «Ниссан Жук», врезалась на встречке в грузовой «ГАЗ». Иномарка получила сильные повреждения, пострадала ее водитель и двухлетний мальчик, который находился на переднем сиденье – ребенку оказывается помощь в реанимационном отделении.
В качестве одной из причин ДТП рассматривается неудовлетворительное состояние проезжей части.
Автор: Марат САТТАРОВ
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