В Башкирии двухлетний ребёнок после ДТП попал в реанимацию

Авария произошла сегодня, 19 января на автодороге Бижбуляк – Приютово, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

Около десяти часов утра 30-летняя уфимка, управляя автомобилем «Ниссан Жук», врезалась на встречке в грузовой «ГАЗ». Иномарка получила сильные повреждения, пострадала ее водитель и двухлетний мальчик, который находился на переднем сиденье – ребенку оказывается помощь в реанимационном отделении.

В качестве одной из причин ДТП рассматривается неудовлетворительное состояние проезжей части.