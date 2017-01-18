В Башкирии будет осуждён бывший "главный по дорогам" Калтасинского района

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ГИБДД по Калтасинскому району, сообщает пресс-служба следкома республики. Он, обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в эти дни в суд.

По данным следствия, в июле прошлого года местный начальник ГИБДД предложил владелице автомобиля, определенного на штрафстоянку, отказаться от владения машиной. Но вначале он завысил сумму расходов за четыре дня хранения в семь раз - с семи до 50 тысяч рублей. Чтобы оплатить долг, владелица написала отказ от автомашины - такой долг ей просто нечем было гасить. Полицейский подделал договор купли-продажи автомобиля и передал его своей родственнице.

Тем же летом начальник отдела, вопреки постановлению мирового суда, не поместил под административный арест двух водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такую "услугу" он потребовал от их родственников отремонтировать свой служебный кабинет и заправить автомобиль. Родственники залили ему в бак 20 литров бензина...

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. В ходе следствия он был уволен со службы. Сейчас он находится под домашним арестом. Похищенный им автомобиль изъят правоохранителями и находится на штрафстоянке до решения суда, уточнили в пресс-службе.