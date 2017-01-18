В Уфе задержаны сбытчики крупной партии «синтетики»



Фото: предоставлено пресс-службой МВД по РБ

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих местных жителей, у которых изъято три килограмма синтетических наркотиков.

На одной из съемных квартир 29-летний горожанин жил вместе с семьей и там же в тайнике хранил наркотики. На второй съемной квартире он обустроил мини-лабораторию, где вместе с 38-летним подельником изготавливал запрещенные средства. «Синтетика» распространялась через тайники на территории не только Уфы, но и других регионов России.

В общей сложности изъято три килограмма наркотиков – около тридцати тысяч разовых доз. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере», сообщает пресс-служба МВД по РБ.