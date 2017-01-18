В Башкирии социальные проекты поощрят мини-грантами

Конкурс «Действуем вместе» на получение мини-грантов за социальные проекты объявлен в Уфе, сообщает пресс-служба минтруда.

Максимальный размер мини-гранта – 25 тыс. рублей, а всего между победителями будет распределено 300 тыс. рублей. Принять участие в конкурсе могут некоммерческие, государственные и муниципальные организации, инициативные группы и отдельные граждане.

Проекты принимаются по шести направлениям: волонтерское движение, поддержка технического и творческого потенциала, воспитание уважения детей, подростков и молодежи к семейным ценностям, новые форматы спортивных мероприятий, благоустройство дворов с вовлечением населения.

Общественный фонд развития города принимает заявки с 1 по 15 февраля. Какие проекты получат финансовую поддержку, определят независимые эксперты.