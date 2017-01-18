В Башкирии объявили о приёме документов на бесплатное ЭКО

18.01.17 Сегодня у православных Крещенский сочельник

18.01.17 Башкортостан возобновил телевещание в Челябинской области

18.01.17 В Башкирии билет на электричку можно купить через онлайн-сервис «Пригород»

18.01.17 Автомобилисты Уфы намерены подать иск против дорожников из-за колейности

18.01.17 Семья из Уфы стала победителем на всероссийском конкурсе «Семья года»

18.01.17 Башкирские юные музыканты стали лауреатами во всех возрастных категориях в межрегиональном конкурсе

18.01.17 В Башкирии компания задолжала работникам 54 миллиона рублей зарплаты

18.01.17 В Уфе пройдет юбилейный конкурс «Учитель года»