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18.01.17 | 14:49 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии появились пять уникальных автомобилей для ремонта теплосетей
Пять специализированных автомобилей для ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях приобрела компания «БашРТС», сообщает пресс-служба предприятия.
Автомобили «ГАЗонNext» на удлиненном шасси закуплены в рамках инвестпрограммы на собственные средства. Стоимость новых авто - 31 млн рублей. Уникальная техника оснащена электрогенератором с гидравлическим приводом, сварочным аппаратом, гидравлической станцией, отбойным молотком и шлифмашиной, погружными насосами, центробежным вентилятором.
Автомобили будут использоваться в Уфе и районах, где присутствуют тепловые сети предприятия. Благодаря им должны повыситься качество и оперативность ремонтных работ.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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