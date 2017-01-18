В Уфе открылся конкурс «Учитель года»

Конкурсы «Учитель года» и «Учитель года башкирского языка и литературы» открылись в Уфе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

На заочном этапе в конце прошлого года претенденты представили на конкурс эссе «Учитель – профессия будущего» и свой интернет-ресурс. Борьбу за звание лучшего продолжили 48 педагогов, за звание учителя года башкирского языка и литературы - 23 человека.

Теперь участникам предстоит провести открытые уроки в лицее № 52 и гимназии № 105, организовать мастер-классы, представить образовательный проект и выступить на «круглом столе». Итоги конкурса будут подведены в феврале.