"Resbash"-В Уфе открылся конкурс «Учитель года»
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18.01.17 15:13
Bosch отзывает 4700 газовых плит
18.01.17 14:59
Нефтяная компания заплатит за гибель работника из Башкирии 4,6 млн рублей
18.01.17 14:49
Уфимка предстанет перед судом за попытку подкупа пристава
18.01.17 14:49
В Башкирии появились пять уникальных автомобилей для ремонта теплосетей
18.01.17 14:44
Уфимское ЖЭУ обязали заплатить налоги
18.01.17 14:39
В Уфе открылся конкурс «Учитель года»
18.01.17 14:38
В Уфе из парка имени Якутова украли часть иллюминации
18.01.17 14:24
«Урал-батыр» помог мигрантам освоиться в Башкортостане
18.01.17 14:21
Житель Татарии совершил налёты на два офиса микрозаймов в Стерлитамаке
18.01.17 14:02
В Башкирии «Хендай» въехал в «Калину», погиб пассажир
18.01.17 13:42
В Уфе отравившиеся посетители взыскали с ресторана 150 тысяч рублей
18.01.17 12:10
В Уфе прошло республиканское юношеское первенство по греко-римской борьбе
18.01.17 11:53
«Уфа» на Кипе проиграла контрольный матч румынскому «Клужу»
18.01.17 11:44
В Уфе открылось учреждение для поддержки вышедших из колоний
18.01.17 11:41
Башкирские бадминтонисты выиграли международный турнир в Таллине
18.01.17 11:20
В Башкирии около 2,5 тысячи заключенных вышли на волю досрочно в 2016 году
18.01.17 11:09
Благородных оленей в Башкирии станет больше
18.01.17 11:05
В Куюргазинском районе пенсионер погиб в результате наезда BMW
18.01.17 10:26
В Башкирии жители переплатили за услуги ЖКХ 42 миллиона рублей
18.01.17 10:25
Семёновы из Уфы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года»
18.01.17 10:15
Балерина из Уфы стала героиней российского телесериала
18.01.17 09:55
В Башкирии за прошлый год в ДТП погибли 516 человек
18.01.17 09:39
Житель республики получил мазь вместо телефона
18.01.17 08:53
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Казани с "Ак Барсом"
17.01.17 17:43
Житель Башкирии зарезал собутыльника за то, что тот не «проставился»
17.01.17 17:30
Первое заседание Госсобрания республики состоится 26 января
17.01.17 16:44
В Баймакском районе вор золото перепутал с бижутерией
17.01.17 16:43
В Бирске в двадцать третий раз зажгут «Крещенские морозы»
17.01.17 14:47
В Австрии отметили высокий туристский потенциал Башкирии
17.01.17 14:47
В Уфе работник нефтяной компании предстанет перед судом за получение пособия по безработице
17.01.17 14:36
В Уфе открывается фотовыставка Фаиля Абсатарова «Сахалин. Башкортостан. Транзит»
17.01.17 14:35
В Башкирии активисты ЛДПР взялись за лопаты
17.01.17 13:58
Уфимец выбрался из леса в районе бульвара Славы лишь с помощью спасателей
17.01.17 12:19
В Уфе могут ещё раз продлить школьные каникулы
17.01.17 12:14
В Октябрьском в столкновении трёх машин пострадали два человека
17.01.17 11:55
Житель Чекмагушевского района забил топором брата
17.01.17 11:47
В Башкирии собрали на 4,3 процента больше пенсионных взносов
17.01.17 11:46
В Уфе возбуждено уголовное дело за невыплату 54 млн зарплаты
17.01.17 09:31
"Торос" проиграл в Караганде "Сарыарке" - 2:4
17.01.17 08:59
"Салават Юлаев" проиграл "Барысу" в овертайме - 3:4
16.01.17 21:31
В Уфе брат убил брата
16.01.17 16:59
В Башкирии 740 тысяч пенсионеров уже получили выплату в 5 тысяч рублей
16.01.17 16:57
В Башкирии прекращен выпуск УЭК
16.01.17 16:37
В Башкирии мать на двое суток оставила на берегу пруда своих малолетних детей
16.01.17 16:07
Антон Бабиков выступит на шестом этапе кубка мира по биатлону
16.01.17 15:54
В Уфе пройдёт Кубок по зимнему плаванию
16.01.17 15:52
В Уфе на "снежный субботник" вышло более 13 тысяч человек
16.01.17 15:42
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для предприятий транспорта и связи
16.01.17 15:40
Жительница Башкирии вонзила нож в парня, который, как ей показалось, пристаёт к ней
16.01.17 15:37
На водоемах Башкирии на Крещение будут дежурить спасатели
16.01.17 15:32
В Уфе проходит операция «Встречная полоса»
16.01.17 15:24
Аделина Загидуллина выиграла серебро на этапе кубка мира по фехтованию в Алжире
16.01.17 15:14
Житель Башкирии зарезал пожилую женщину
16.01.17 15:08
Футболист «Уфы-М» Данила Емельянов дебютировал за юношескую сборную России
16.01.17 14:57
Школьница из Баймака Элиза Исмагилова получила приглашение на Матч звезд Единой лиги ВТБ
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