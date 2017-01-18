В Уфе из парка имени Якутова украли часть иллюминации

Светящийся шар диаметром 600 миллиметров, входивший в систему иллюминации парка имени Якутова, похитили неизвестные лица, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Новая иллюминация была смонтирована в парке накануне Нового года. Вдоль центральной аллеи были установлены 30 светящихся шаров, а вокруг Вечного огня - 12 конструкций с изображением герба Уфы. Подсветка прослужила чуть больше двух недель.





Заявление по факту вандализма передано в правоохранительные органы. За порчу имущества в общественном месте виновным грозит штраф до 40 тысяч рублей или в размере трехмесячной зарплаты, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года или арест на срок до трех месяцев.