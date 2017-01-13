Житель Башкирии зарезал собутыльника за то, что тот не «проставился»

Инцидент произошел вечером 15 января в одном из домов Миякинского района.

По версии следствия, 56-летний мужчина после пьянки с четырьмя односельчанами упрекнул одного из них в том, что тот пил вместе с ними, а сам не принес с собой бутылку. За упреком последовали два удара ножом в грудь - 50-летний потерпевший в последующем скончался в больнице.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.