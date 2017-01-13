Первое заседание Госсобрания республики состоится 26 января

В Государственном Собрании состоялось заседание президиума. Депутаты утвердили повестку дня первого пленарного заседания весенней сессии 2017 года.

В повестку дня предложено включить более 30 вопросов.

- Приоритет в повестке отдан законопроектам, имеющим социальную направленность, - рассказал «РБ» председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – Это законы, касающиеся детей-сирот, защиты прав несовершеннолетних, о некоммерческих государственных организациях.

Спикер также рассказал, что для реализации послания главы республики Рустэма Хамитова в парламенте подготовлен план, в который уже вошли более 55 законопроектов, которые депутаты рассмотрят в весеннюю сессию.

38-е заседание Государственного Собрания состоится 26 января.