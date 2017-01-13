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17.01.17 | 16:44 НОВОСТИ | Архив новостей
В Баймакском районе вор золото перепутал с бижутерией
52-летний житель села Верхнетавлыкаево решил наведаться к своему бывшему однокласснику, однако хозяев дома не оказалось.
Незваный гость не растерялся, нашел спрятанный ключ и спокойно прошел в дом. Шесть тысяч рублей и ювелирные изделия стали его добычей.
Что интересно, золотые серьги мужчина принял за бижутерию и поэтому продешевил при натуробмене. Случайному прохожему уступил за спиртное. Тот тоже не обратил внимание на их ценность и преподнес своей супруге в качестве дешевого украшения.
Тем временем задерживаться на малой родине ранее судимый сельчанин не стал, а подался в село Тубинск, где под чужим именем устроился на пилораму. Однако вычислить его полицейским не составило труда.
Сейчас задержанный находится под стражей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, в его отношении возбуждено уголовное дело.
Автор: Зульфия САФИНА
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