В Уфе работник нефтяной компании предстанет перед судом за получение пособия по безработице

Прокуратура Калининского района столицы выявила нарушения при проверке соблюдения законодательства при оформлении пособий и соцвыплат.

В сентябре 2014 года 55-летний мужчина встал на учет в центре занятости населения в качестве безработного. В марте 2015 года он устроился в нефтяную компанию, но не сообщил об этом в госорганы и продолжал получать пособие по безработице.

Общая сумма незаконно полученных денег составила более 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат», сообщает прокуратура Калининского района Уфы.