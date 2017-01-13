В Башкирии активисты ЛДПР взялись за лопаты

Башкортостанское региональное отделение ЛДПР в рамках акции «Доброе сердце» оказывает реальную помощь в уборке снега пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями, а также помогает расчищать территории социально-значимых объектов, сообщил «РБ» депутат совета Мелеузовского района Дмитрий Иванов.

Активисты Кармаскалинского отделения ЛДПР провели субботник по уборке снега у памятника погибшим войнам в Великой Отечественной войне. «К памятнику не подойти — по пояс завален снегом. Такие сооружения нужно держать в чистоте и порядке — это наша история, это наша жизнь», — отметил при этом координатор отделения Амир Бакиев.

Активисты Уфимского отделения ЛДПР помогли жителям сел Авдон и Чесноковка убрать снег с придомовых территорий. «Вывели технику, почистили снег. Жители благодарны. Теперь спокойно к дому можно подойти. Здесь, в сёлах, живёт много пожилых людей, которым сложно раскидывать такие снежные завалы», — рассказал о проделанной работе координатор отделения Александр Зайцев.