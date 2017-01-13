Уфимец выбрался из леса в районе бульвара Славы лишь с помощью спасателей

Происшествие случилось 16 января около одиннадцати часов вечера, сообщает городская служба спасения.

Мужчина решил прогуляться до реки Белой через лесной массив в районе бульвара Славы, однако по пути оступился, неудачно упал и не смог встать самостоятельно. Он позвонил матери, а та вызвала на помощь спасателей.

После десяти минут поисковых работ горожанин был найден с признаками переохлаждения и обморожения. Спасатели укутали его в одеяло, оказали первую помощь и транспортировали до автомобиля «скорой».