В Уфе могут ещё раз продлить школьные каникулы

Если пик заболеваемости гриппом и ОРВИ не будет пройден до конца этой недели, каникулы школьникам снова продлят, сообщил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

По информации Роспотребнадзора, эпидемический подъем по заболеваниям в городе продолжается уже четвертую неделю. Развернуты дополнительные койки для госпитализации детей, введен мониторинг посещения детьми дошкольных учреждений, продлены школьные каникулы. Образовательный процесс, впрочем, не остановлен - учащиеся получают задания в дистанционной форме через электронные дневники. Детские сады продолжают работать в обычном режиме - заболевших на данный момент около шести процентов.

Ожидается, что на этой неделе заболеваемость достигнет пика, после чего начнется спад. Если этого не произойдет, каникулы школьникам еще раз продлят.