В Октябрьском в столкновении трёх машин пострадали два человека

Авария произошла 16 января, сообщает республиканская госавтоинспекция.

Напротив дома № 55 по улице Кооперативной 42-летний водитель за рулем «шестерки» не справился с управлением и выехал на встречку, где сначала совершил касательное столкновение с грузовым «ГАЗом», а затем пассажирским «УАЗом». Водитель легковушки и его 30-летний пассажир госпитализированы.

За прошедший день в регионе зарегистрировано 14 ДТП, в которых 15 человек получили травмы. Задержаны 57 пьяных водителей.