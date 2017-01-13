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17.01.17 | 11:55 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Чекмагушевского района забил топором брата
Местному жителю предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Вечером 14 января во время пьянки между двумя братьями произошла ссора, 62-летний мужчина схватил топор и нанес младшему брату удары обухом. 54-летний потерпевший скончался от полученных травм. Оба мужчины ранее были судимы.
Подозреваемый задержан, устанавливаются обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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