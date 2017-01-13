Житель Чекмагушевского района забил топором брата

17.01.17 Башкирские юные музыканты стали лауреатами во всех возрастных категориях в межрегиональном конкурсе

17.01.17 В Башкирии компания задолжала работникам 54 миллиона рублей зарплаты

17.01.17 Самолёт, выполнявший рейс Москва-Уфа, экстренно сел в Шереметьево

17.01.17 В Уфе пройдет юбилейный конкурс «Учитель года»

17.01.17 Уфимец Семён Елистратов стал чемпионом Европы-2017 по шорт-треку в многоборье

17.01.17 Кубок Вызова МХЛ-2017, разыгранный в Уфе, достался команде «Запада»