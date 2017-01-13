В Уфе брат убил брата

Подозреваемый в убийстве задержан. Следователи готовят ходатайство в суд о его содержании под стражей, сообщает пресс-служба следкома республики.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 января в одной из квартир дома на улице Мушникова. По версии следствия, накануне ночью два сводных брата пили, пока не разругались, и тогда старший 37-летний избил до смерти младшего 36-летнего брата.

В пресс-службе уточнили, что оба брата ранее были неоднократно судимы.