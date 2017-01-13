В Башкирии 740 тысяч пенсионеров уже получили выплату в 5 тысяч рублей

Единовременную выплату в 5 тысяч рублей получили 740 тыс. пенсионеров республики, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по республике.

На поддержку пожилых людей направлено 5 млрд 805 млн рублей. Почтальоны доставляют выплату вместе с пенсией. Те, у кого доставка по графику приходится на 3 - 12 число, получат ее с 24 по 28 января. На банковские карты выплата переведена всем получателям.

В фонде уточнили, что пенсионеры, по каким-либо причинам не получившие выплату, смогут сделать это до 28 января в почтовом отделении или ее доставят вместе с пенсией за февраль.