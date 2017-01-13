В Башкирии прекращен выпуск УЭК

Выпуск и выдача универсальной электронной карты (УЭК) прекращены с 1 января, сообщили в Башкирском регистре социальных карт.

Проект закрыт в связи с изменениями в российском законодательстве. Выпущенные карты уже сейчас нельзя использовать в качестве полиса обязательного медицинского страхования и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). С 31 марта прекратится предоставление услуг оператором единой платежно-сервисной системы УЭК и обслуживание электронной подписи.

Региональные электронные приложения - единый социальный проездной билет и дисконтное, будут работать до окончания срока их действия.

Предполагается, что на смену УЭК со временем придет новый паспорт, который будет представлять собой пластиковую карту с интегральной микросхемой.