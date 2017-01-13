"Resbash"-Антон Бабиков выступит на шестом этапе кубка мира по биатлону
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16.01.17 16:07
Антон Бабиков выступит на шестом этапе кубка мира по биатлону
16.01.17 15:54
В Уфе пройдёт Кубок по зимнему плаванию
16.01.17 15:52
В Уфе на зимний субботник вышло более 13 тысяч человек
16.01.17 15:42
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для предприятий транспорта и связи
16.01.17 15:40
Жительница Башкирии вонзила нож в парня, который, как ей показалось, пристаёт к ней
16.01.17 15:37
На водоемах Башкирии на Крещение будут дежурить спасатели
16.01.17 15:32
В Уфе проходит операция «Встречная полоса»
16.01.17 15:24
Аделина Загидуллина выиграла серебро на этапе кубка мира по фехтованию в Алжире
16.01.17 15:14
Житель Башкирии зарезал пожилую женщину
16.01.17 15:08
Футболист «Уфы-М» Данила Емельянов дебютировал за юношескую сборную России
16.01.17 14:57
Школьница из Баймака Элиза Исмагилова получила приглашение на Матч звезд Единой лиги ВТБ
16.01.17 14:35
В Стерлитамаке прошёл республиканский шахматный турнир «Белая ладья»
16.01.17 14:23
Глава сельсовета Кармаскалинского района пойдёт под суд за махинации с землей
16.01.17 14:21
Уфимец Никита Шадрин выиграл полуфинал личного первенства страны среди юниоров по мотогонкам на льду
16.01.17 13:20
В Башкирии мастер за гибель рабочего получил условный срок
16.01.17 12:56
В Башкирии двое сельских парней грабили столичные магазины
16.01.17 12:11
В Мелеузе водителя, севшего пьяным за руль, отправили в колонию
16.01.17 12:04
«Уфимочка-УГНТУ» начала 2017 год с двух побед в Тюмени
16.01.17 11:42
В Уфе на похитителя плюшевого мишки вышли по лепесткам роз
16.01.17 11:33
Ильвир Хузин занял пятое место на чемпионате Европы по бобслею
16.01.17 11:12
Башкирские скалолазы завоевали четыре медали на всероссийском турнире в Воронеже
16.01.17 10:59
Матч за Кубок Вызова в Уфе завершился победой сборной Запада
16.01.17 10:37
«Уфа» рассталась с украинским голкипером Богданом Сарнавским
16.01.17 10:24
Семён Елистратов защитил титул чемпиона Европы по шорт-треку в многоборье
16.01.17 10:17
Учалинский "Горняк" дважды выиграл в Глазове у "Прогресса"
16.01.17 10:15
В Уфе четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Октября
16.01.17 10:03
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Астане с "Барысом"
16.01.17 10:02
В Башкирии водитель «десятки» погиб в столкновении с «ГАЗелью»
15.01.17 22:16
Уфимцы назвали самое значимое событие прошлого года
15.01.17 21:58
Более тысячи жителей Башкирии признали себя банкротами
15.01.17 21:12
Не совсем крещенские морозы воцарятся в Башкирии на следующей неделе
15.01.17 19:33
В Башкирии названы лучшие "народные" видеофильмы
15.01.17 19:28
Большой концерт "гаскаровцев" состоится в Москве
15.01.17 19:23
Ильдар Абдразаков открыл свой Фонд поддержки молодых талантов
15.01.17 14:30
В Уфе молодая пара пыталась ограбить офис микрофинансирования
15.01.17 13:51
Алексей Морозов: «Благодарю Башкортостан за организацию хоккейного праздника!»
15.01.17 13:35
Юные футболистки «Уфы» выиграли турнир в столице Башкортостана
15.01.17 13:23
Семён Елистратов выиграл золото чемпионата Европы по шорт-треку
15.01.17 12:48
В Уфе актёры телесериала «Молодёжка» приняли участие в акции «МХЛ - детям»
15.01.17 12:29
Вратарь Михаил Филиппов может стать новичком «Уфы»
15.01.17 12:19
«Урал» в четырёх партиях обыграл дома краснодарское «Динамо»
15.01.17 12:05
В Уфе девушка и 12-летний ребёнок пострадали в столкновении двух «Лад»
15.01.17 09:37
"Торос" проиграл в Усть-Каменогорске "Торпедо" - 1:2
15.01.17 00:10
В Башкирии завели уголовное дело по поводу неоказания помощи в уфимской поликлинике
14.01.17 23:50
В Белебеевском районе под колёсами МАЗа погиб пенсионер
14.01.17 12:51
Антон Бабиков вошёл в тридцатку сильнейших в спринтерской гонке в Рупольдинге
14.01.17 12:39
Работник уфимского аэропорта был уволен за фото с главным тренером «Уфы»
14.01.17 11:25
Житель Башкирии задержан за незаконный отстрел марала
14.01.17 11:12
О чём поют в «ВКонтакте»?
14.01.17 10:44
В Уфе на улице Ленина установлена светящаяся иллюминация с логотипом КХЛ
14.01.17 10:26
"Батыр" повторно проиграл "Южному Уралу-Металлургу" - 3:4
14.01.17 10:16
В Уфе чиновники незаконно пытались изъять пять многоквартирных жилых домов
14.01.17 00:27
Профессор БашГУ был избит во время лекции
14.01.17 00:18
В Башкирии задержан наркодилер. Изъята крупнейшая партия наркотиков
13.01.17 19:46
Глава Башкирии посетил новое здание отдела МВД России по Белорецкому району
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