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16.01.17 | 16:07 НОВОСТИ | Архив новостей
Антон Бабиков выступит на шестом этапе кубка мира по биатлону
Тренерский штаб нашей национальной сборной обозначил список участников итальянских стартов.
- Мы закончили очередной этап кубка мира в Рупольдинге, - цитирует главного тренера российской команды Александра Касперовича championat.com. - Попробовали в эстафете другой вариант. Я уже говорил об этом Антону Шипулину. Он надежный финишер, но мы в любом случае должны иметь запасной вариант. И будем продолжать его накатывать…
Что касается пропуска гонки преследования Матвеем Елисеевым и Антоном Бабиковым, то это связано с необходимостью подготовки к чемпионату мира. Мы дали им возможность отдохнуть, потому что на следующем этапе кубка мира в Антхольце достаточно сложные старты. В первую очередь из-за высоты. И мы не имеем права рисковать данными спортсменами. Мы их уже посмотрели, знаем их возможности и будем вести к основной задаче - чемпионату мира.
Состав мужской составляющей сборной в Антхолтьце-Антерсельве выглядит так: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.
20 января состоится индивидуальная гонка, 21 – мужская эстафета, 22 – масс-старт.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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