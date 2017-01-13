В Уфе пройдёт Кубок по зимнему плаванию

Открытый Кубок Уфы по зимнему плаванию пройдет 21 и 22 января в парке имени И. Якутова, сообщает пресс-служба администрации столицы.

В соревнованиях примут участие около 250 «моржей» из 15 регионов страны – Москвы, Татарстана, Новосибирской, Челябинской, Ульяновской и других областей. Возраст участников – от 14 лет и старше.

В программе Кубка дистанции 25, 50, 100 и 200 метров баттерфляем, брассом, вольным стилем. Будут и заплывы на выносливость – на 200 и 450 метров.

Сборную Уфы представят десять человек, в том числе чемпионка мира по зимнему плаванию Надежда Дудина и трехкратный чемпион мира Илья Алябин.

Открытие соревнований - 21 января в 12.30.