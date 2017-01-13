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16.01.17 | 15:32 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе проходит операция «Встречная полоса»
Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение ДТП и продлится по 12 февраля, сообщает городской отдел ГИБДД управления МВД России.
Выезд на полосу встречного движения стал одной из основных причин автоаварий в столице с начала года. Так, к примеру, 11 января напротив дома № 14 по улице Боровой 38-летний водитель «Гранты» врезался на полосе встречного движения в грузовик «Даф». Водитель легковушки скончался от полученных травм.
На сегодняшний день выезд на встречку грозит водителю лишением прав на срок от четырех до шести месяцев, либо штрафом от тысячи до пяти тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет за собой лишение прав на год или штраф в пять тысяч рублей.
Автор: Марат САТТАРОВ
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