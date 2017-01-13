Ильвир Хузин занял пятое место на чемпионате Европы по бобслею

Состязания бобов-четверок проходили в немецком Винтерберге.

Победу одержали хозяева трассы - экипаж Йоханнеса Лохнера. Второе время по сумме двух попыток показала еще одна немецкая четверка во главе с Нико Вальтером. Бронзовым призером совмещенного с четвертым этапом кубка мира континентальным первенством стал экипаж австрийца Бенжамина Майера.

Российская четверка Александра Касьянова (Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев, Максим Белугин) заняла четвертое место. Входящий в экипаж Алексея Стульнева нефтекамец Ильвир Хузин совместно с Василием Кондратенко и Романом Кошелевым стал пятым, сообщает championat.com.