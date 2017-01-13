Башкирские скалолазы завоевали четыре медали на всероссийском турнире в Воронеже

16.01.17 Уфимец Семён Елистратов стал чемпионом Европы-2017 по шорт-треку в многоборье

16.01.17 Кубок Вызова МХЛ-2017, разыгранный в Уфе, достался команде «Запада»

16.01.17 На льду «Уфа-Арены» стартовала Неделя звезд хоккея

16.01.17 В Белебеевском районе под колёсами МАЗа погиб пенсионер

16.01.17 В Башкирии завели уголовное дело по поводу неоказания помощи в уфимской поликлинике

16.01.17 В Аургазинском районе на автодороге Уфа-Оренбург перевернулась «Газель»

16.01.17 Во Вьетнаме подписано соглашение о сотрудничестве между Башкирией и провинцией Бариа-Вунгтау

16.01.17 В Башкирии 1147 граждан официально признали себя банкротами