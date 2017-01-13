Матч за Кубок Вызова в Уфе завершился победой сборной Запада

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Судьбу хоккейного поединка решила серия послематчевых буллитов.

В начале встречи счет открыл игрок питерской команды «СКА-Серебряные Львы» Андрей Алтыбармакян. За пять минут до финальной сирены результат на табло сравнял хоккеист «Омских Ястребов» Антон Ковалев. Но в серии послематчевых буллитов тот же Алтыбармакян принес победу «Западу» - 2:1.

Оба автора заброшенных шайб, а также Павел Подлубошнов («Красная Армия») и Кирилл Цулыгин («Толпар») признаны лучшими игроками Кубка Вызова-2017. Все четверо примут участие в Матче звезд КХЛ.

Все шлемы игроков Кубка Вызова после окончания матча отправились в детские дома республики Башкортостан.

Кубок Вызова – первое большое событие Недели звезд хоккея. С 17 по 19 января, в столице Башкортостана пройдет Кубок континента по следж-хоккею. 19 января состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги, а 21-22 января завершится Матчем звезд КХЛ, сообщает официальный сайт Лиги.