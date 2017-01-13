«Уфа» рассталась с украинским голкипером Богданом Сарнавским

Трудовой контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Вратарь перешел в башкирский клуб в сентябре 2016 года из донецкого «Шахтера». В нынешнем сезоне Сарнавский в составе уфимской «молодежки» принял участие в 10 матчах в рамках первенства России среди команд РФПЛ.

- Мы решили, что так будет лучше для игрока, - цитирует генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова ТАСС. - У нас ему все нравилось, но надо было двигаться дальше. В «Уфе» Сарнавский не получал игрового времени, не пробивался в состав. Тем более он иностранец, поэтому, думаю, ему будет лучше на Украине.

На сегодняшний день вратарскую бригаду «Уфы» составляют Михаил Бородько и Георги Шелия, а на просмотре находится голкипер «Спартака-2» - Михаил Филиппов.