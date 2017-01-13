Учалинский "Горняк" дважды выиграл в Глазове у "Прогресса"

Юные учалинцы уверенно возглавляют конференцию "Восток" Национальной молодежной хоккейной лиги.

При всей незыблемости своих лидерских позиций (отрыв от курганского "Юниора" составляет 14 очков), "Горняк" предельно ответственно подошел к гостевым поединкам против "Прогресса".

Намерения у хозяев были самые серьезные, что они доказали уже с первых минут. В стартовом поединке долгое время шла борьба за инициативу, соперники не давали развернуться друг другу. Лишь во втором периоде зрители увидели заброшенные шайбы - у "Горняка" в большинстве отличился Марат Кашапов. А на третий период хозяев не хватило. Кирилл Усанин вывел учалинцев вперед, а Андрей Цайслер еще раз реализовал численное преимущество, установив окончательный результат - 3 : 1 (0:0; 1:1; 2:0).

Поражение не сломило "Прогресс". Ответный матч хозяева начали с атак и вскоре повели в счете. Во втором периоде они удвоили преимущество. "Горняк" отыгрался, благодаря голам Кирилла Усанина и Павла Пищальникова. В заключительной трети матча команды обменялись голами, у "Горняка" отличился Максим Лушанский в большинстве. Овертайм продолжался недолго - уже через минуту с небольшим Артем Кирилин принес победу учалинцам - 4:3 (0:1; 2:1; 1:1; ОТ - 1:0), сообщает пресс-центр НМХЛ.