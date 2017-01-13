Семён Елистратов защитил титул чемпиона Европы по шорт-треку в многоборье

Континентальное первенство скороходов завершилось в итальянском Турине.

После золота на дистанции 1500 метрови бронзы на дистанции 1000 метров уфимец выиграл суперфинал на 3000 метров. Благодаря этим результатам Елистратов набрал 86 очков и стал победителем чемпионата Европы в многоборье. Вторым стал венгр Шандор Лю Шаолинь (71 балл), третье место у голландца Шинки Кнегта (54).

- Я очень рад, что подтвердил статус среди сильнейших спортсменов, - цитирует Елистратова championat.com. - Первое место на пьедестале почета - вознаграждение за весь мой труд, за ежедневную работу. Я безумно доволен. Счастлив, что вернулся. У меня даже проскользнула слеза. Счастлив, что после всех неприятных обстоятельств я вернулся и смог повторить большой для меня и нашей команды успех.

На чемпионате Европы-2016 в Сочи Елистратов также первенствовал в многоборье, набрав 91 очко.

В эстафетной гонке мужская сборная России выиграла серебряные медали. Помимо Елистратова за нашу национальную команду выступали Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов. Победу в эстафете одержала сборная Нидерландов, бронзу завоевали итальянцы.