Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Астане с "Барысом"

Соперники соседствуют в турнирной таблице.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги выходит на финишную прямую. В этих условиях поединки команд-соседей по таблице обычно носят особо острый характер. Этим матчем юлаевцы открывают большую выездную серию.

Наш сегодняшний соперник - "Барыс" пока идет шестым в конференции "Восток". После 49 матчей команда набрала 71 очко, забросив в ворота соперников 124 шайбы. А вот пропустили хоккеисты из Астаны больше всех в лиге - 145 шайб. Это обстоятельство, безусловно, примут во внимание тренеры уфимцев, разрабатывая план на игру. Как и то, что в полном порядке главная ударная сила "Барыса" - североамериканские игроки.

"Салават Юлаев" на "Востоке" сегодня пятый, набрав после 50 игр 78 очков при разнице шайб 142 - 135. Еще не потеряны надежды подняться вверх по таблице, но и потерять сегодняшние позиции вполне возможно.

Соперники в этом сезоне уже встречались - 15 октября в Уфе "Салават Юлаев" уверенно победил со счетом 5:2.