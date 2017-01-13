В Уфе четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Октября

Происшествие случилось в четвертом часу утра 15 января.

Водитель «Рено Логана» столкнулся на встречке с «Пежо 301». Пострадали оба водителя и по одному пассажиру из каждого авто. После оказания медпомощи они были отпущены из больницы.

Позже, в девятом часу вечера на улице Рабкоров под колеса «Калины» угодил 17-летний студент, который переходил дорогу в неположенном месте. Он также был отпущен после оказания медпомощи, сообщает городская автоинспекция.