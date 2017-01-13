В Башкирии водитель «десятки» погиб в столкновении с «ГАЗелью»

Авария произошла утром 15 января в Бижбулякском районе.

На автодороге Приютово – Бижбуляк столкнулись грузовая «ГАЗель» и «ВАЗ» десятой модели. Авария унесла жизнь 30-летнего водителя легковушки. Кроме того, пострадали 42-летний пассажир «Лады» и 25-летний водитель «ГАЗели».

За прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано три ДТП, в которых один человек погиб и семь получили травмы. Задержаны 107 пьяных водителей, сообщает ГИБДД региона.