"Resbash"-В Башкирии водитель «десятки» погиб в столкновении с «ГАЗелью»
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16.01.17 10:02
В Башкирии водитель «десятки» погиб в столкновении с «ГАЗелью»
15.01.17 22:16
Уфимцы назвали самое значимое событие прошлого года
15.01.17 21:58
Более тысячи жителей Башкирии признали себя банкротами
15.01.17 21:12
Не совсем крещенские морозы воцарятся в Башкирии на следующей неделе
15.01.17 19:33
В Башкирии названы лучшие "народные" видеофильмы
15.01.17 19:28
Большой концерт "гаскаровцев" состоится в Москве
15.01.17 19:23
Ильдар Абдразаков открыл свой Фонд поддержки молодых талантов
15.01.17 14:30
В Уфе молодая пара пыталась ограбить офис микрофинансирования
15.01.17 13:51
Алексей Морозов: «Благодарю Башкортостан за организацию хоккейного праздника!»
15.01.17 13:35
Юные футболистки «Уфы» выиграли турнир в столице Башкортостана
15.01.17 13:23
Семён Елистратов выиграл золото чемпионата Европы по шорт-треку
15.01.17 12:48
В Уфе актёры телесериала «Молодёжка» приняли участие в акции «МХЛ - детям»
15.01.17 12:29
Вратарь Михаил Филиппов может стать новичком «Уфы»
15.01.17 12:19
«Урал» в четырёх партиях обыграл дома краснодарское «Динамо»
15.01.17 12:05
В Уфе девушка и 12-летний ребёнок пострадали в столкновении двух «Лад»
15.01.17 09:37
"Торос" проиграл в Усть-Каменогорске "Торпедо" - 1:2
15.01.17 00:10
В Башкирии завели уголовное дело по поводу неоказания помощи в уфимской поликлинике
14.01.17 23:50
В Белебеевском районе под колёсами МАЗа погиб пенсионер
14.01.17 12:51
Антон Бабиков вошёл в тридцатку сильнейших в спринтерской гонке в Рупольдинге
14.01.17 12:39
Работник уфимского аэропорта был уволен за фото с главным тренером «Уфы»
14.01.17 11:25
Житель Башкирии задержан за незаконный отстрел марала
14.01.17 11:12
О чём поют в «ВКонтакте»?
14.01.17 10:44
В Уфе на улице Ленина установлена светящаяся иллюминация с логотипом КХЛ
14.01.17 10:26
"Батыр" повторно проиграл "Южному Уралу-Металлургу" - 3:4
14.01.17 10:16
В Уфе чиновники незаконно пытались изъять пять многоквартирных жилых домов
14.01.17 00:27
Профессор БашГУ был избит во время лекции
14.01.17 00:18
В Башкирии задержан наркодилер. Изъята крупнейшая партия наркотиков
13.01.17 19:46
Глава Башкирии посетил новое здание отдела МВД России по Белорецкому району
13.01.17 16:25
Сибайскую больницу уличили в незаконной деятельности
13.01.17 16:15
Рустэм Хамитов встретился с активистами белорецкого микрорайона Укшук
13.01.17 15:59
Рустэм Хамитов: Каждый микрорайон должен иметь собственный архитектурный стиль
13.01.17 15:50
В Мелеузовском районе провели «заповедные уроки»
13.01.17 15:45
В Уфе на автопредприятии сожгли автобус
13.01.17 15:38
Делегация Башкирии работает во Вьетнаме
13.01.17 15:19
Сотрудник минлесхоза Башкирии уволен за незаконную рубку деревьев
13.01.17 14:56
В Башкирии разыскивают убийц 60-летнего мужчины
13.01.17 14:51
Житель Казахстана предстанет перед судом за попытку сбыта в Башкирии контрафактного алкоголя
13.01.17 14:35
C гибелью мальчика из Давлеканово будет разбираться Росздравнадзор
13.01.17 14:12
В Давлекановском районе подросток угнал «Ладу»
13.01.17 14:08
Завтра «Урал» принимает краснодарское «Динамо»
13.01.17 13:59
В Башкирии 144 человека встретили Новый год под домашним арестом
13.01.17 13:31
В Башкирии определили победителей конкурса видеофильмов «Серебряные нити»
13.01.17 13:30
Жителю Башкирии за убийство шампуром дали 9 лет колонии
13.01.17 13:05
КХЛ представила медали Недели звезд хоккея в Уфе
13.01.17 13:04
В Башкирии непотушенный окурок на ферме привёл к гибели свыше 100 единиц скота
13.01.17 12:59
В Уфе ГИБДД проводит рейды по выявлению пьяных водителей
13.01.17 12:46
В Башкирии разыскивается водитель, сбивший 25-летнюю девушку
13.01.17 12:04
В Белебеевском районе браконьер заплатит 320 тысяч рублей за убитых лося и лосёнка
13.01.17 10:54
«Уфимец» одержал две домашние победы над тобольским «Нефтехимиком»
13.01.17 10:46
В Уфе пройдут зимние Корпоративные игры
13.01.17 10:45
На остановке в центре Уфы люди вынуждены ждать трамвая в потоке транспорта и карабкаться по сугробам (видео)
13.01.17 10:16
В Уфе прошли всероссийские соревнования по сноуборду
13.01.17 07:30
"Батыр" дома проиграл "Южному Уралу-Металлургу" - 2 : 5
13.01.17 07:18
"Торос" проиграл в Красноярске "Соколу" - 2 : 3
13.01.17 06:37
"Салават Юлаев" разгромно проиграл нижегородскому "Торпедо" - 1 : 6
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