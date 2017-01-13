Уфимцы назвали самое значимое событие прошлого года

В ежегодном рейтинге, составленном исследовательским центром Superjob по результатам открытого опроса, приняли участие 1 000 респондентов из Уфы.

Второй форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который принимала Уфа в прошлом году, — это событие отметил каждый четвертый участник опроса. 22% респондентов считают, что главное в уходящем году — открытие Затонского моста. Празднование Дня города, фестивали и концерты запомнились 14% опрошенных. Сделка по продаже «Башнефти» — наиболее значимое событие для 10% жителей Уфы. Выборы в Госдуму и избрание главой города И.Ялалова считают ключевым событием года 9%.

Исчезновение легкового автомобиля, провалившегося под землю в результате размыва грунта, запомнилось 7% жителей Уфы. 4% опрошенных считают наиболее важным событием 2016 года открытие нового перинатального центра, 3% — спортивные мероприятия. Жителям Уфы запомнился приезд патриарха Кирилла, взрыв на «Уфанефтехиме», а также профессиональные выставки (по 2%).