Не совсем крещенские морозы воцарятся в Башкирии на следующей неделе

Конечно, наступившая неделя, с 16 по 22 января, будет морозной, но не настолько, чтобы назвать этот мороз лютым. Прекратятся и обильные снежные осадки, сообщает Башгидромет.

Температура воздуха на территории Башкирии ночью составит 18 градусов ниже ноля, а днем чуть потеплеет на пару градусов. И так всю неделю, до выходных. Правда, на само Крещение, 19 января, синоптики предсказали появление южного ветра с небольшим снегом.

К выходным потеплеет. В субботу, 21 января, Башгидромет обещает облачную погоду с небольшим снегом. Температура воздуха ночью минус 15 градусов, днем до минус 12 градусов. В воскресенье, 22 января, станет еще теплее – днем до минус 9 градусов.