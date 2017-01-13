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15.01.17 | 21:58 НОВОСТИ | Архив новостей
Более тысячи жителей Башкирии признали себя банкротами
В арбитраж Башкирии поступило 1365 заявлений о признании граждан банкротами, сообщает пресс-служба Росреестра. Статистика ведется с момента вступления в силу закона о банкротстве физлиц (с 1 октября 2015 года).
Из них 1147 (84 процента) физлиц сами признали себя банкротами, четыре процента - банками, один процент - налоговым органом, 11 процентов - иными заявителями.
В Росресстре также отмечают, что преимущественно процедуры банкротства граждан проходят бесконфликтно.
С начала этого года уменьшили госпошлину при подаче заявления о банкротстве – с 6 тысяч рублей до 300. По словам помощника руководителя управления Росреестра по республике Натальи Шагиевой, в ведомстве полагают, что эта мера может увеличить количество заявителей.
Шагиева также отметила основные негативные последствия банкротства: «Собственное банкротство мы рекомендуем применять только в исключительных случаях, возможно, связанных с ухудшением состояния здоровья и т.п. В частности, среди негативных последствий можно выделить то, что имущество гражданина будет реализовано в целях расчета с кредиторами, ограничения возможности распоряжения собственными доходами, невозможно занимать будет потом управленческие должности в органах власти и даже в органах юридического лица. Ну, и, конечно, это ограничения возможности получения кредитов и займов в последующем».
Автор: Надежда РОМАНОВА
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