В Башкирии названы лучшие "народные" видеофильмы

Республиканский центр народного творчества подвел итоги республиканского конкурса видеофильмов, посвященного народному творчеству, традиционной культуре и этнографии «Серебряные нити», сообщает пресс-служба республиканского минкульта.

Гран-при конкурса получил документальный фильм о мастере изготовителе тальянки «Авзянская тальяночка» (Белорецк). Лента также признана «Лучшей режиссерской работой». Автор фильма и режиссер Евгений Калугин, операторы Евгений Калугин и Павел Жаринов.

В номинации «Лучший телевизионный фильм» победу одержал фильм Фаимы Акъюловой (Кугарчинский район) – «Почему у нашей фамилии рот открытый?». Оператор Аскат Алимгулов. Фильм, снятый по рассказу Гайнана Амири, повествует о раннем детстве публициста и писателя Шагита Худайбердина.

Также были определены победители в номинациях: «Лучшая операторская работа» - Рудольф Иштубаев – оператор Янаульского телевидения, «Лучший видеоочерк» - фильм «Мастера Бижбулякского района» - автор и режиссер Римма Андреева, оператор Рашит Ибраев.