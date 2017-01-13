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15.01.17 | 19:33 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии названы лучшие "народные" видеофильмы
Республиканский центр народного творчества подвел итоги республиканского конкурса видеофильмов, посвященного народному творчеству, традиционной культуре и этнографии «Серебряные нити», сообщает пресс-служба республиканского минкульта.
Гран-при конкурса получил документальный фильм о мастере изготовителе тальянки «Авзянская тальяночка» (Белорецк). Лента также признана «Лучшей режиссерской работой». Автор фильма и режиссер Евгений Калугин, операторы Евгений Калугин и Павел Жаринов.
В номинации «Лучший телевизионный фильм» победу одержал фильм Фаимы Акъюловой (Кугарчинский район) – «Почему у нашей фамилии рот открытый?». Оператор Аскат Алимгулов. Фильм, снятый по рассказу Гайнана Амири, повествует о раннем детстве публициста и писателя Шагита Худайбердина.
Также были определены победители в номинациях: «Лучшая операторская работа» - Рудольф Иштубаев – оператор Янаульского телевидения, «Лучший видеоочерк» - фильм «Мастера Бижбулякского района» - автор и режиссер Римма Андреева, оператор Рашит Ибраев.
Свои работы предоставили телестудии из Кармаскалинского, Янаульского, Бижбулякского, Кугарчинского, Мишкинского, Федоровского районов, городов Белорецк и Благовещенск. «Всего было принято более 10 работ. Отрадно то, что все они были интересные и разноплановые. Чья-то работа была посвящена родному краю, другая рассказывала о мастерах декоративно-прикладного искусства, кто-то даже смог снять игровой фильм. Но, по мнению жюри, в составе которого работали специалисты кино и телеиндустрии, журналисты, всем этим работам не хватает динамики, иногда свежего операторского взгляда, режиссуры», - отмечают в пресс-службе РЦНТ РБ.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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