Большой концерт "гаскаровцев" состоится в Москве

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан готовится выступить в Москве. Большой концерт ансамбля пройдет 16 февраля в концертном зале им.Чайковского, сообщает пресс-служба минкульта.

В программе концерта - лучшие номера из золотого фонда ансамбля, а также танцы народов России и мира. Московскому зрителю будет представлен специальный блок танцев народов стран участниц саммитов ШОС и БРИКС в Уфе.

Классика народной хореографии, знаменитый башкирский танец "Семь девушек" в постановке Гаскарова, русский народный танец "Калинка" в постановке Алексея Шишкина и башкирский княжеский танец "Тарханы" в постановке Рифа Габитова, покорившие зрителей на Всемирной Фольклориаде в Мексике, вновь не оставят зрителя равнодушным, уверяет пресс-служба.