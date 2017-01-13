Ильдар Абдразаков открыл свой Фонд поддержки молодых талантов

Ведущий бас мира, наш земляк Ильдар Абдразаков открыл фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства и развития международных культурных связей, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

«Мы создали базу, открыли фонд, который будет помогать молодым талантам, оперным певцам. В наше время была Ирина Архипова, которая попечительствовала нам, Елена Образцова нам помогала, представляла нас публике. Сегодня, конечно, можно во многих местах прослушаться. Но уровень конкурсов российских, к сожалению, упал. Почти никто не получает Гран-при, иногда и первые премии дать некому, хотя голоса есть шикарные, прекрасные», - отметил Ильдар Абдразаков в интервью «Российской газете»..

Напомним, что российский бас востребован в лучших оперных домах Европы и Америки.

В эти дни певец находится в Мюнхене, где репетирует роль короля Филиппа в «Дон Карлосе» Верди, которого вскоре исполнит и в лондонском Ковент-Гардене. А в начале февраля его ждет титульная партия в «Князе Игоре» Бородина в постановке Дмитрия Чернякова в Национальной опере Голландии в Амстердаме.